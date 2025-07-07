Инсинье покинул «Торонто» и хочет вернуться в сборную Италии

Вингер Лоренцо Инсинье ушёл из «Торонто». Об этом сообщает официальный сайт МЛС.

Футболист и клуб договорились о досрочном прекращении сотрудничества. За эту команду итальянец играл с января 2022 года, провёл за красных 76 матчей, забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.

«Я себя очень хорошо чувствую, хочу насладиться отпуском со своей семьёй, надеюсь вернуться в игру как можно скорее. Мой агент занимается всеми переговорами, я лишь делаю свою работу и стараюсь быть готовым на тот случай, если куда-то позовут.

Возвращение в сборную Италии? Это точно одна из целей. Я давно не носил эту футболку, надеюсь, что скоро вернусь, но сейчас думаю о новом приключении. На данный момент приоритетом является возвращение в национальную команду», — приводит слова Инсинье Sky Italia.