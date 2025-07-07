16-летний сын легендарного вратаря Петра Чеха подписал контракт с «Фулхэмом»

16-летний вратарь Дамиан Чех, сын знаменитого в прошлом чешского голкипера Петра Чеха, подписал свой первый профессиональный контракт, став игроком английского «Фулхэма». Об этом сообщил сам молодой футболист в социальных сетях.

Как сообщает Чех-младший, его соглашение с лондонским клубом рассчитано до 2027 года.

Фото: Соцсети Дамиана Чеха

Петр Чех является рекордсменом по количеству «сухих» матчей в английской Премьер-лиге (АПЛ). За «Челси» бывший игрок провёл 494 матча во всех турнирах. В составе лондонского «Арсенала» Чех сыграл в 139 встречах. Вратарь завершил игровую карьеру футболиста в 2019 году. Примечательно, что после этого Чех начал хоккейную карьеру. С 2019 года он выступает за различные клубы Великобритании.