«Краснодар» победил «Чертаново» и вышел в четвертьфинал женского Кубка России

Завершился матч 1/8 финала Winline Кубка России среди женских команд — 2025, в котором встречались «Чертаново» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Арена Чертаново». В качестве главного арбитра встречу обслуживала Любовь Тарбеева. Победу со счётом 2:0 праздновали футболистки команды гостей.

Уже на восьмой минуте счёт в матче открыла полузащитник Полина Органова. На 74-й минуте «Краснодар» удвоил преимущество. Отличилась форвард Милена Болдырева.

Таким образом, футболистки «Краснодара» квалифицировались в 1/4 финала Кубка России, где встретятся с ЦСКА. Игра запланирована на 2 августа. «Чертаново» завершило выступления в турнире.