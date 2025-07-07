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Чертаново — Краснодар, результат матча 7 июня 2025, счёт 0:2, Женский Кубок России

«Краснодар» победил «Чертаново» и вышел в четвертьфинал женского Кубка России
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Завершился матч 1/8 финала Winline Кубка России среди женских команд — 2025, в котором встречались «Чертаново» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Арена Чертаново». В качестве главного арбитра встречу обслуживала Любовь Тарбеева. Победу со счётом 2:0 праздновали футболистки команды гостей.

Уже на восьмой минуте счёт в матче открыла полузащитник Полина Органова. На 74-й минуте «Краснодар» удвоил преимущество. Отличилась форвард Милена Болдырева.

Таким образом, футболистки «Краснодара» квалифицировались в 1/4 финала Кубка России, где встретятся с ЦСКА. Игра запланирована на 2 августа. «Чертаново» завершило выступления в турнире.

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