«Краснодар» согласовал трансфер лучшего ассистента Лиги 1 Перрена — Романо

«Краснодар» и «Осер» договорились о трансфере полузащитника Гаэтана Перрена. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, стоимость сделки составит € 4,5 млн.

В минувшем сезоне Перрен принял участие в 35 матчах, в которых забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач, став лучшим ассистентом Лиги 1. Нынешнее соглашение игрока с «Осером» рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8 млн.

По итогам прошлого сезона «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. «Осер» занял 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.