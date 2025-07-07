«Милан» предложил € 15 млн за Дуэ — L'Equipe

«Милан» предложил французскому «Страсбургу» € 15 млн за защитника Гела Дуэ, сообщает авторитетное издание L'Equipe.

По сведениям источника, ивуариец является главным трансферным приоритетом «россонери» на проблемную позицию правого защитника. При этом в июне «Страсбург» установил изначальную цену за футболиста в размере € 15 млн.

В минувшем сезоне 22-летний Дуэ провёл 32 матча за французский клуб в Лиге 1, в которых забил один гол и сделал две голевых передачи. Также на счету футболиста два матча в Кубке Франции, в которых он не смог отметиться результативными действиями.

Напомни, в конце мая «Милан» возглавил известный итальянский специалист Массимилиано Аллегри, который раньше уже работал в клубе.