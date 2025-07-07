Игрок «Баварии» Мусиала успешно перенёс операцию после серьёзной травмы

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала успешно прооперирован, ранее футболист получил перелом малоберцовой кости после вывиха лодыжки. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

В ближайшее время игрок начнёт реабилитацию, в течение нескольких месяцев он не сможет помочь своей команде. Данное повреждение хавбек получил в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира с «Пари Сен-Жермен» (0:2). В концовке первого тайма Мусиала столкнулся с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. После эпизода игрока транспортировали с поля на носилках.

В 44 матчах прошедшего клубного сезона Мусиала забил 21 гол и отдал восемь голевых передач.