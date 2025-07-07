Игрок «Баварии» Мусиала успешно перенёс операцию после серьёзной травмы
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Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала успешно прооперирован, ранее футболист получил перелом малоберцовой кости после вывиха лодыжки. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78' 2:0 Дембеле – 90+6'
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет
В ближайшее время игрок начнёт реабилитацию, в течение нескольких месяцев он не сможет помочь своей команде. Данное повреждение хавбек получил в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира с «Пари Сен-Жермен» (0:2). В концовке первого тайма Мусиала столкнулся с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. После эпизода игрока транспортировали с поля на носилках.
В 44 матчах прошедшего клубного сезона Мусиала забил 21 гол и отдал восемь голевых передач.
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