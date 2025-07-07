Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА оштрафовала Мбаппе и ещё двух игроков «Реала» за провокации в матче с «Атлетико» — AS

УЕФА оштрафовала Мбаппе и ещё двух игроков «Реала» за провокации в матче с «Атлетико» — AS
Аудио-версия:
Комментарии

УЕФА вынес санкции в отношении трёх футболистов «Реала» по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» (0:1, 4:2 (пен.)). Как сообщает AS, форвард «сливочных» Килиан Мбаппе был оштрафован на € 30 тыс., защитник Антонио Рюдигер — на € 40 тыс., а полузащитник Даниель Себальос — на € 20 тыс.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

Напомним, футболистов обвинили в провокации в отношении фанатов соперника. Кроме того, все трое получили условную дисквалификацию на один матч под эгидой УЕФА, если подобное повторится. Линия защиты «Реала» строилось на том, что поведение футболистов было ответом на действия фанатов, которые кидали на поле предметы. Апелляция, однако, осталась без внимания.

Напомним, мадридский «Реал» уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ на стадионе «Сивитас Метрополитано» (0:1). С таким же счётом в пользу «Реала» завершилась первая игра. В серии пенальти «Реал» оказался сильнее.

Материалы по теме
Шоу «Реала» и «Боруссии» после 90-й минуты! «Ножницы» Мбаппе, ещё 2 гола и удаление! Видео
Шоу «Реала» и «Боруссии» после 90-й минуты! «Ножницы» Мбаппе, ещё 2 гола и удаление! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android