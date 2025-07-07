УЕФА оштрафовала Мбаппе и ещё двух игроков «Реала» за провокации в матче с «Атлетико» — AS

УЕФА вынес санкции в отношении трёх футболистов «Реала» по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» (0:1, 4:2 (пен.)). Как сообщает AS, форвард «сливочных» Килиан Мбаппе был оштрафован на € 30 тыс., защитник Антонио Рюдигер — на € 40 тыс., а полузащитник Даниель Себальос — на € 20 тыс.

Напомним, футболистов обвинили в провокации в отношении фанатов соперника. Кроме того, все трое получили условную дисквалификацию на один матч под эгидой УЕФА, если подобное повторится. Линия защиты «Реала» строилось на том, что поведение футболистов было ответом на действия фанатов, которые кидали на поле предметы. Апелляция, однако, осталась без внимания.

Напомним, мадридский «Реал» уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ на стадионе «Сивитас Метрополитано» (0:1). С таким же счётом в пользу «Реала» завершилась первая игра. В серии пенальти «Реал» оказался сильнее.