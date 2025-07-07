Тренер «Зенита» Оливейра прокомментировал слухи о возможном возвращении Малкома в клуб

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о возможном возвращении в команду крайнего нападающего клуба «Аль-Хиляль» Малкома. По слухам, саудовский клуб рассматривает возможность расторжения контракта с игроком.

«У меня очень хороший контакт с Малкомом. Мы постоянно на связи. Но я не слышал от него ничего.

Понятно, что он любит Россию, любит «Зенит». Но разговоров по поводу «Зенита» не было. Так что преждевременно что‑то говорить», — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

За «Зенит» бразилец выступал с 2019 по 2023 год. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 22 млн.