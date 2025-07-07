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Журналист подловил Мареску на словах о количестве матчей, Энцо не смог ответить

Журналист подловил Мареску на словах о количестве матчей, Энцо не смог ответить
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска был поставлен в неловкое положение вопросом журналиста на пресс-конференции в преддверии матча 1/2 финала клубного чемпионата мира с бразильским «Флуминенсе».

Наставник «синих» посетовал на то, что его команда, по мнению итальянца, подходит к этому матчу более уставшей, чем соперник.

«Мы сыграли 63 матча в этом сезоне! Европейские команды подошли к этому турниру в ином положении, нежели южноамериканские, включая «Флуминенсе», который сыграл меньше матчей. Условия разные...» — заявил Мареска.

«Но «Флуминенсе» провёл 70 матчей в этом сезоне — за тот же самый период, что и ваша команда», — парировал журналист.

Примечательно, что на данный факт Мареска ничего не ответил.

Матч «Челси» — «Флуминенсе» пройдёт 8 июля и начнётся в 22:00 мск.

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