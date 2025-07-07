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Стал известен срок контракта Перрена в «Краснодаре»

Стал известен срок контракта Перрена в «Краснодаре»
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Французский вингер «Осера» Гаэтан Перрен подпишет трёхлетний контракт с «Краснодаром». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Быки» пока не перевели деньги французскому клубу, но решили вопрос их доставки.

Ранее журналист Фабрицио Романо в соцсети Х сообщил, что «Краснодар» и «Осер» договорились о трансфере 29-летнего футболиста. По данным источника, стоимость сделки составит € 4,5 млн.

В минувшем сезоне Перрен принял участие в 35 матчах, в которых забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач, став лучшим ассистентом Лиги 1. Нынешнее соглашение игрока с «Осером» рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8 млн.

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