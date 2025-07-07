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«Интер» отклонил первичное предложение «Бетиса» в размере € 8 млн по Аслани — Скира

«Интер» отклонил первичное предложение «Бетиса» в размере € 8 млн по Аслани — Скира
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Миланский «Интер» отклонил первоначальное предложение севильского «Бетиса» в размере € 8 млн по албанскому полузащитнику Кристьяну Аслани. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в социальных сетях.

В минувшем сезоне 23-летний футболист провёл 22 матча в итальянской Серии А, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Также на его счету три матча и один гол в рамках Кубка Италии. В Лиге чемпионов албанец принял участие в восьми встречах, в которых не отметился результативными действиями. На проходящем в эти недели в США клубном чемпионате мира Аслани появился на поле в четырёх матчах, в которых не забил голов и не отметился передачами.

Этот сезон стал третьим для полузащитника в составе «Интера».

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