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«Манчестер Юнайтед» расторг сделку с Amazon по сериалу про клуб из-за Аморима — Орнштейн

«Манчестер Юнайтед» расторг сделку с Amazon по сериалу про клуб из-за Аморима — Орнштейн
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Английский «Манчестер Юнайтед» прервал переговоры с компанией Amazon. Ранее стороны обсуждали создание документального сериала про клуб, который показал бы закулисную жизнь клуба. Сделка должна была стать одной из самых дорогих в истории платформы.

Как сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн, переговоры велись в течение нескольких месяцев, но были прерваны. По данным источника, против съёмок документального фильма выступил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.

Португальский специалист возглавляет «красных дьяволов» с ноября 2024 года. До переезда в Англию Аморим работал в португальском «Спортинге». Минувший сезон команда завершила на 15-м месте с 42 очками в 38 матчах чемпионата Англии.

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