В понедельник, 7 июля, состоялись два матча 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём участвуют 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 7 июля:

Группа В. Испания — Бельгия (6:2);

Группа В. Португалия — Италия (1:1).

Испания возглавляет таблицу группы B (6 очков), на второй строчке располагается Италия (4), далее идут Португалия (1) и Бельгия (0).

Напомним, действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.