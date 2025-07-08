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Президент «Порту» рассказал, что клуб планировал подписать Жоту до его гибели в ДТП

Президент «Порту» рассказал, что клуб планировал подписать Жоту до его гибели в ДТП
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Президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш рассказал, что клуб работал над возвращением нападающего Диогу Жоты, погибшего в ДТП 3 июля и защищавшего цвета «Ливерпуля».

«К сожалению, мы работали с агентом Жорже Мендешем над возвращением Диогу Жоты в «Порту», и теперь этого уже не случится.

Речь шла о сезоне-2026/2027, и мы обсуждали такую возможность. Я счёл нужным передать эту информацию Диогу через Жорже Мендеша на его свадьбе, и для всех болельщиков «Порту» это была мечта», — приводит слова Виллаш-Боаша Mirror.

Напомним, Жота и его брат, футболист «Пенафиела» Андре Силва, погибли на северо-западе Испании. При обгоне у Lamborghini Жоты взорвалось колесо, в результате чего автомобиль вылетел с трассы и загорелся.

Диогу Жота выступал за «Порту» в сезоне-2016/2017.

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