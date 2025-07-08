Матеус Алвес прошёл медобследование перед переходом в ЦСКА

Агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса, рассказал о прохождении своим клиентом медосмотра перед трансфером в московский ЦСКА.

«Сегодня Матеус прошёл оставшиеся медицинские и физические тесты. Завтра днём узнаем результаты», — сказал Де Камарго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матеус Алвес является воспитанником «Сан-Паулу». Всего на счету 20-летнего атакующего полузащитника 15 матчей в составе основной команды, в которых он отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.