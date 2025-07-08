Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матеус Алвес прошёл медобследование перед переходом в ЦСКА

Матеус Алвес прошёл медобследование перед переходом в ЦСКА
Комментарии

Агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса, рассказал о прохождении своим клиентом медосмотра перед трансфером в московский ЦСКА.

«Сегодня Матеус прошёл оставшиеся медицинские и физические тесты. Завтра днём узнаем результаты», — сказал Де Камарго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матеус Алвес является воспитанником «Сан-Паулу». Всего на счету 20-летнего атакующего полузащитника 15 матчей в составе основной команды, в которых он отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Материалы по теме
Первый летний трансфер ЦСКА готов! За Алвесом следила даже «Барселона»
Первый летний трансфер ЦСКА готов! За Алвесом следила даже «Барселона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android