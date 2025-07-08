Хавбек «Брентфорда» Кристиан Нёргор в ближайшие 48 часов перейдёт в «Арсенал» — Якобс

Датский полузащитник «Брентфорда» Кристиан Терс Нёргор в ближайшие 48 часов станет игроком лондонского «Арсенала». Об этом сообщает спортивный журналист Бен Якобс в социальных сетях.

По сведениям источника, сумма сделки составит £ 10 млн (€ 11,5 млн) в качестве основного платежа и ещё £ 5 млн (€ 5,8 млн) в качестве бонусов.

В минувшем сезоне АПЛ 31-летний датчанин провёл 34 матча, в которых забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи, заняв вместе со «шмелями» 10-е место в чемпионате. Также на его счету один матч и один гол в рамках Кубка Английской лиги. Нёргор провёл в «Брентфорде» шесть последних сезонов. До этого хавбек защищал цвета итальянской «Фиорентины» и датского «Брондбю».