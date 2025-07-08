«Интер» и «Рома» работают над трансфером Риоса из клуба «Палмейрас» — Романо

«Интер» и «Рома» намерены усилиться центральным полузащитником клуба «Палмейрас» Ричардом Риосом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Итальянские клубы уже контактируют с бразильской командой относительно возможной сделки. «Палмейрас» хочет получить за футболиста не менее € 30 млн.

В 35 матчах клубного сезона Риос забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Футболист является воспитанником «Фламенго», за который также выступал на начальном этапе взрослой карьеры. Помимо этого, Ричард играл за «Масатлан» и «Гуарани». В активе Риоса есть матчи за сборную Колумбии.