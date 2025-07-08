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«Фламенго» и «Спартак» не смогли продвинуться в переговорах по трансферу Барко — Flazoeiro

«Фламенго» и «Спартак» не смогли продвинуться в переговорах по трансферу Барко — Flazoeiro
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Бразильский «Фламенго» не может удовлетворить запросы московского «Спартака» по аргентинскому полузащитнику Эсекьелю Барко. Как сообщает Flazoeiro в соцсети Х (ранее Twitter), участнику клубного чемпионата мира — 2025 не удалось продвинуться в переговорах по хавбеку московской команды.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» делал лишь одно предложение «Спартаку» по Барко, которое не превышало € 10 млн. Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что жена Барко поставила футболисту ультиматум, пригрозив разводом, если он не вернётся в Латинскую Америку.

По слухам, «Фламенго» проявляет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Хорхе Карраскалю, а Эсекьель Барко является альтернативной опцией. Ранее бразильский клуб объявил об уходе своего капитана Жерсона в санкт-петербургский «Зенит».

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