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Вингер «Краснодара» Виктор Са может перейти в «Коринтианс»

Вингер «Краснодара» Виктор Са может перейти в «Коринтианс»
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31-летний бразильский нападающий «Краснодара» Виктор Са может перейти в бразильский «Коринтианс». Об этом сообщает журналист и инсайдер Луис Фабиани.

По информации журналиста, главный тренер бразильской команды Доривал Жуниор сообщил руководству, что нуждается в игроке на позицию, которую как раз занимает Са. Краснодарский клуб предложил «Коринтиансу» своего футболиста.

Напомним, Са пополнил состав «Краснодара» в феврале 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. В минувшем сезоне вингер принял участие в 29 матчах, где отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

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