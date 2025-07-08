«Шеф-повар?» Радимов опубликовал новое фото с макаронами

Экс-полузащитник «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов поделился фото, на котором он готовит еду.

На фото в новом посте Радимов на природе в казане на открытом огне готовит макароны.

Фото: Телеграм-канал Радимова

«Шеф-повар?» — подписал фото Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, за свою карьеру Радимов выступал за ЦСКА, московское «Динамо», испанскую «Сарагосу», «Крылья Советов» и петербургский «Зенит». Всего на счету экс-футболиста 405 проведённых матчей во всех турнирах. В этих встречах Радимов отличился 50 голами и 48 результативными передачами. Также экс-полузащитник провёл 34 матча за сборную России, где забил три гола.