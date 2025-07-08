Экс-жена Кокорина раскрыла, что помогла организовать встречу Смолова с участником драки

Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Ариса» из Лимасола Александра Кокорина, рассказала, что помогла экс-футболисту «Краснодара» Фёдору Смолову встретиться с предпринимателем Андреем Попелухой, который был участником конфликта в «Кофемании» 28 мая.

«Обычно не люблю комментировать какие‑то сплетни. Но в данной ситуации не могу промолчать.

28 мая у Фёдора Смолова произошёл конфликт. Один из участников конфликта Андрей Попелуха, который является другом моего отца. После конфликта Андрей позвонил отцу, чтобы уточнить, знает ли моя семья Смолова, так как у них был конфликт, который они хотел бы урегулировать без огласки. На это мой отец позвонил мне и уточнил, хорошо ли я общаюсь со Смоловым, я ответила, что мы хорошо дружим уже 16 лет.

После чего позвонила Феде, чтобы уточнить об этой ситуации. Он сказал мне, что ситуация была, он бы сам хотел урегулировать это без полиции и огласки, но ему звонят непонятные люди и шантажируют его. И он сильно запутался.

Если мой отец реально друг Попелухи, то он бы хотел встретиться лично и все обсудить. Я попросила отца помочь в урегулировании конфликта, потому что Фёдор — мой друг. Отец организовал им встречу, они поговорили. Договоренности не произошло (по какой причине — лучше уточнить у участников).

После этого никакого контакта у моего отца и Фёдора не было. Мне больно и неприятно, что после стольких лет дружбы и искренних побуждений помочь своему другу всё вот так происходит.

Понимаю, что его адвокаты, пиарщики и прочие люди, которые ему помогают, не могут обойтись без фамилии Кокорин. Но всё же это некрасиво!» — написала Валитова на своей странице в соцсетях.

Также Валитова уточнила, что звонила Смолову после этого не один раз, но он не отвечал, а также выложила скриншот с сообщением футболиста, где он написал: «Это не я, это мои адвокаты».

Ранее сообщалось, что Смолов выплатил 1 млн рублей мужчине, которого он ударил по лицу в результате конфликта в «Кофемании», с целью возмещения ущерба и примирения сторон. При этом форвард отказался платить 20 млн рублей лицам, которые угрожали опубликовать видео инцидента с его участием в Сети.