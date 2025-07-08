Шнякин: вы в курсе, что вытворял Барко в США? Он встречался с девушкой партнёра по команде

Известный российский журналист и футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о полузащитнике «Спартака» Эсекьеле Барко, который может покинуть клуб по семейным обстоятельствам.

«Вы в курсе, что вытворял Барко в США? Он встречался с девушкой одного из партнёров по команде. У него тоже были там проблемы из‑за этого. Поэтому какие‑то личные, амурные дела действительно на этого спортсмена влияют, — заявил Шнякин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Жена Барко пригрозила игроку «Спартака» разводом, если тот не покинет Россию.

Барко выступает за «Спартак» с 2024 года, куда перешёл из «Ривер Плейт». Ранее от также выступал за «Индепендьенте» и «Атланту».