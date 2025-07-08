Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шнякин: вы в курсе, что вытворял Барко в США? Он встречался с девушкой партнёра по команде

Шнякин: вы в курсе, что вытворял Барко в США? Он встречался с девушкой партнёра по команде
Комментарии

Известный российский журналист и футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о полузащитнике «Спартака» Эсекьеле Барко, который может покинуть клуб по семейным обстоятельствам.

«Вы в курсе, что вытворял Барко в США? Он встречался с девушкой одного из партнёров по команде. У него тоже были там проблемы из‑за этого. Поэтому какие‑то личные, амурные дела действительно на этого спортсмена влияют, — заявил Шнякин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Жена Барко пригрозила игроку «Спартака» разводом, если тот не покинет Россию.

Барко выступает за «Спартак» с 2024 года, куда перешёл из «Ривер Плейт». Ранее от также выступал за «Индепендьенте» и «Атланту».

Материалы по теме
Жена Барко пригрозила игроку «Спартака» разводом, если тот не покинет Россию — Гурцкая
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android