«Мы бы все двинули на его месте». Ловчев — о скандале с участием Смолова в «Кофемании»

Бывший советский футболист Евгений Ловчев прокомментировал инцидент с экс-нападающим «Краснодара» Фёдором Смоловым, который произошёл 28 мая в «Кофемании».

— У Смолова никогда прежде не было подобных эпизодов. Он нормальный человек.

Я вижу, как это происходило. Подошёл Федор, начал что‑то объяснять, извиняться. И когда он отворачивается, вдогонку ему что‑то идёт. Что — это другой вопрос. Никто об этом не говорит почему‑то.

Да, он плохо поступил. Это плохо для футбола. Когда Кокорин и Мамаев сделали то, что сделали, Юрий Павлович Сёмин, великий футбольный человек, сказал следующее: «Вы опозорили футбол». И здесь то же самое.

Но здесь была провокация. Он не сдержался. Он сам говорит, что не прав. Что обсуждать‑то? Да мы бы все двинули на его месте. Мы все не идеальные люди. Ты извиняешься, а тебе вдогонку летит «урод» или что‑то ещё. И я бы то же самое… взял бы и двинул. А когда выясняется, что его ещё на деньги начали раскручивать, становится понятно, кто есть кто.

— Плохой пример вы подаёте. Двинули, а потом сели бы, как Кокорин и Мамаев.

— Я в своей жизни дрался только на футбольном поле. Я никогда не дрался в жизни, никогда женщин не бил, — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что Смолов выплатил 1 млн рублей мужчине, которого он ударил по лицу в результате конфликта в «Кофемании», с целью возмещения ущерба и примирения сторон. При этом форвард отказался платить 20 млн рублей лицам, которые угрожали опубликовать видео инцидента с его участием в Сети.