Агент Тюкавина раскрыл, как проходит восстановление футболиста после травмы «крестов»

Алексей Сафонов, агент форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, как проходит восстановление игрока после травмы колена. В начале марта текущего года нападающий получил повреждение передней крестообразной связки правого колена в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (1:1).

«Как идёт восстановление? Нормально, всё по плану, уже приступил к работе с мячом, лупит на тренировках. Никаких проблем с восстановлением нет», — приводит слова Сафонова Odds.ru.

Напомним, в текущем сезоне Тюкавин принял участие в 22 матчах, где отметился восемью голами и тремя результативными передачами.