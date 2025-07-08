Тренер «Зенита» Тимощук рассказал о роли матча со «Сьоном» для команды

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о предстоящем матче своей команды с швейцарским «Сьоном».

«Несмотря на то, что «Сьон» не является ведущей командой в Швейцарии, это всё равно хороший международный опыт. Естественно, этот матч нужен и болельщикам, и команде. Это придаст больше уверенности для международных матчей», —приводит слова Тимощука Metaratings.ru.

Напомним, встреча петербургской команды со швейцарским клубом состоится уже завтра, 9 июля. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.