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Тренер «Зенита» Тимощук рассказал о роли матча со «Сьоном» для команды

Тренер «Зенита» Тимощук рассказал о роли матча со «Сьоном» для команды
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о предстоящем матче своей команды с швейцарским «Сьоном».

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Сьон
Сьон, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Несмотря на то, что «Сьон» не является ведущей командой в Швейцарии, это всё равно хороший международный опыт. Естественно, этот матч нужен и болельщикам, и команде. Это придаст больше уверенности для международных матчей», —приводит слова Тимощука Metaratings.ru.

Напомним, встреча петербургской команды со швейцарским клубом состоится уже завтра, 9 июля. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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