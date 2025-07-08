Ловчев призвал поменять всю оборону «Спартака», кроме одного футболиста

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался об обороне столичного клуба.

Сколько нужно новых игроков, чтобы команда боролось за чемпионство?

— Нельзя так ставить вопрос. Надо просто укрепить оборону. А там надо всех менять, кроме Бабича. Дайте работать Станковичу. Мы помним только плохое. Но команда не быстро строится, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Минувший сезон «Спартак» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 57 очков. Чемпионом турнира стал «Краснодар» (67), который обошёл «Зенит» на одно очко.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в матче первого тура сыграет с махачкалинским «Динамо».