«Валер, что ты их там учишь?» Ловчев обратился к Карпину после первых игр «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Евгений Ловчев прокомментировал тактику московской команды играть через вратаря.

— То, что я видел, это управляемая команда. Правильно расставленная команда. Другой вопрос, что вратарь и защитники привозят голы постоянно. Я уже обалдел от этого. Прекратите выходить через пас от вратаря.

Валер, что ты их там учишь? Они всё время валят тебе.

— Это путь, которым идет вся Европа.

— А вся Европа говорит нам, что мы — не Европа. Когда раз за разом команда привозит себе голы, что надо делать? Да продолжать, давайте ещё валитесь, — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Карпин занял пост главного тренера московской команды 13 июня текущего года. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года.