Луис Диас согласовал условия контракта с «Баварией», вопреки интересу «Барселоны» — Bild

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас достиг принципиальной договорённости по контракту с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщает популярное немецкое издание Bild.

По информации источника, теперь немцы начнут переговоры непосредственно с мерсисайдцами, чтобы оформить детали трансфера и согласовать стоимость перехода. Отмечается, что «Барселона» также заинтересована в колумбийском нападающем, сделав его главной трансферной целью после срыва сделки по Нико Уильямсу из «Атлетика».

Диас выступает за «красных» с января 2022-го. В завершившемся сезоне-2024/2025 вингер провёл 50 матчей за мерсисайдцев во всех турнирах, забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.