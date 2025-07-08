Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику «Палмейраса» — Nosso Palestra

«Зенит» проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику «Палмейраса» — Nosso Palestra
Комментарии

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Палмейраса» 21-летнему аргентинцу Агустину Хьяю, сообщает Nosso Palestra.

Сообщается, что «Зенит» связался с представителями 21-летнего аргентинского футболиста, чтобы узнать о его ситуации. Однако переговоры не продвинулись, поскольку «Палмейрас» сообщил, что не планирует продавать игрока на данный момент.

Кроме того, сам Хьяй хочет задержаться в клубе подольше и закрепиться в основной команде. Он также мечтает о вызове в сборную Аргентины и считает, что выступление на высоком уровне в составе самого титулованного клуба Бразилии увеличит его шансы.

Контрактное соглашение футболиста с «Палмейрасом» рассчитано до 2029 года.

Материалы по теме
«Ориентируюсь на Златана». Новая цель «Зенита» разрывал Кубок Либертадорес и ездил на ЧМ
«Ориентируюсь на Златана». Новая цель «Зенита» разрывал Кубок Либертадорес и ездил на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android