«Зенит» проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику «Палмейраса» — Nosso Palestra

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Палмейраса» 21-летнему аргентинцу Агустину Хьяю, сообщает Nosso Palestra.

Сообщается, что «Зенит» связался с представителями 21-летнего аргентинского футболиста, чтобы узнать о его ситуации. Однако переговоры не продвинулись, поскольку «Палмейрас» сообщил, что не планирует продавать игрока на данный момент.

Кроме того, сам Хьяй хочет задержаться в клубе подольше и закрепиться в основной команде. Он также мечтает о вызове в сборную Аргентины и считает, что выступление на высоком уровне в составе самого титулованного клуба Бразилии увеличит его шансы.

Контрактное соглашение футболиста с «Палмейрасом» рассчитано до 2029 года.