Кирилл Кравцов: хорошо, что столетие в «Зените» только начинается

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов рассказал, что хотел, чтобы «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-лиги в минувшем сезоне.

– Удивился ли, что «Зенит» стал вторым?

– Да. Хотелось бы, чтобы в столетие клуб стал чемпионом. Но так сложилось. Чего-то, видимо, не хватило. Хорошо, что столетие только начинается (улыбается).

«Краснодар» тоже молодцы. Были очень стабильны на протяжении всего сезона. Чемпионат мне начинается нравиться тем, что теперь в гегемонах не одна команда, – сказал Кравцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, в минувшем сезоне «Сочи» занял пятое место в Первой лиге.