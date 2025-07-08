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Ерохин рассказал об атмосфере между легионерами и россиянами в «Зените»

Ерохин рассказал об атмосфере между легионерами и россиянами в «Зените»
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о атмосфере внутри команды во время подготовки к новому сезону чемпионата России.

«Мы с Михаилом Кержаковым самые старшие в команде. Стараемся поддерживать ребят в любых моментах. Стараемся кому‑то подсказать. Кого‑то подбодрить, поддержать. Сейчас хорошая атмосфера в раздевалке. У нас нет разделения между россиянами и легионерами. Все вместе общаемся», — сказал Ерохин в эфире «Матч ТВ».

Минувший сезон «Зенит» завершил на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Чемпионом РПЛ стал «Краснодар», который опередил клуб из Санкт-Петербурга на одно очко.

Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля.

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