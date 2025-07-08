Игрок «Сочи» высказался об обвинениях руководителей «Торпедо» в попытке подкупа судей

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов высказался о ситуации вокруг «Торпедо». Ранее сообщалось, что автозаводцев могут не допустить в РПЛ из-за обвинений в адрес руководства за попытку дать взятку судье.

– У вас всё было не так просто: одно очко в последних трёх матчах. Что с командой случилось на финише?

– Я всегда старался быть с коллективом, несмотря на травму. Но всё равно со стороны сказать сложнее. Думаю, подкосила обидная ничья с «Нефтехимиком». А потом ещё и матч с «Торпедо», где доминировали весь матч, а нам поставили пенальти. Может, в какой-то момент сломилась уверенность.

– Как ты потом реагировал на новости о возможном подкупе судей со стороны «Торпедо»?

– Я при этом не присутствовал (улыбается). Но судейство было явно не безупречным, – сказал Кравцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Кравцовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.