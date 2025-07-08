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35-летний Ерохин высказался об адаптации Александра Соболева в «Зените»

35-летний Ерохин высказался об адаптации Александра Соболева в «Зените»
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал об адаптации нападающего Александра Соболева, который пополнил состав петербургской команды летом 2024 года. Футболист перешёл в стан «сине‑бело‑голубых» из московского «Спартака»

«Соболев достаточно быстро в коллектив влился. Чтобы совершить первые голевые действия, ему понадобилось время. Но он и до этого приносил пользу команде. Я надеюсь, что в новом сезоне он добьётся поставленных задач», — сказал Ерохин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним. в минувшем сезоне Соболев принял участие в 32 матчах, где отличился семью голами и тремя результативными передачами.

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