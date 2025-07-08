Полузащитник «Сочи» Кравцов рассказал, когда восстановится после травмы

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов рассказал, когда завершит восстановление после перенесённой травмы крестообразных связок колена.

«Неудачно приземлился на правое колено после столкновения. Диагноз – растяжение крестообразных связок. Мне ещё «повезло» в каком-то смысле, потому что Паша Мелёшин в этом же матче порвал «кресты» и поехал оперироваться. У меня обошлось.

Хотя когда встал, то почувствовал в колене зажатость. Думал, разбегаюсь. Но нет – полная скованность. Попросил замену. Хорошо, что всё обошлось. Было очень обидно, ведь набрал хорошую форму. Но потом принял – это испытание, которое нужно пройти.

Роберт Морено сразу сказал обращаться по любым вопросам. Предложил варианты в Испании, отметил, что колени — это серьёзно и надо восстановиться. Команда поддержала тоже. У нас хороший физиотерапевт Диого, я с ним восстанавливаюсь. К началу сезона должен быть готов», – сказал Кравцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Кравцовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.