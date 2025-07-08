Кирилл Кравцов: в РПЛ ты решаешь интеллектуальные задачи, в ФНЛ — силовые

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов сравнил игру в Российской Премьер-Лиге с Первой лигой. Напомним, по итогам прошлого сезона «Сочи» заслужил право выступать в РПЛ.

«Первые матчи мы начинали с «Уралом» и «Балтикой». Так что большого отличия не почувствовал. Они хотя бы стараются играть в футбол. А потом начали встречаться с остальными. И это уже диссонанс. Соперник встаёт на своей половине, почти не переходит на чужую и бьётся. Ничья для многих уже большой успех. Плюс – мотивация. С этим в Первой лиге всё в порядке. Каждый настраивался на «Сочи» по максимуму. Так что в большинстве игр у нас была драка.

Если тезисно – в РПЛ приходилось больше решать интеллектуальные задачи. Здесь – силовые. Это тяжело – взламывать оборону из множества человек, так ещё и на полях, которые не всегда приемлемого качества. Я не жалуюсь. Опыт неплохой, но повторять его не очень хочется.

Многие нам и правда говорили: такой футбол здесь не прокатит, нужно изменить принципы, играть проще, закидывать на большого нападающего и всё. Но мы старались играть в свой футбол. Сохранить идеологию. При этом тщательная подготовка к каждому сопернику», – сказал Кравцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Кравцовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.