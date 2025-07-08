Кирилл Кравцов: мне всё равно на мою стоимость. Главное — не зазнаться

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов оценил свою стоимость согласно данным интернет-портала Transfermarkt, который оценивает опорного хавбека в € 1,5 млн.

– Когда мы только вылетели, я для себя решил: нужно остаться и помочь команде. К тому же с «Краснодаром» допустил ошибку, которая привела к пенальти. Я не могу назвать себя основным лидером команды, но, наверное, уровень ответственности у меня действительно высокий. Раз уж мы довели ситуацию до вылета, нужно было возвращаться обратно. Хорошо, что так и вышло.

– По сайту Transfermarkt ты один из самых дорогих игроков лиги (Мелбет Первой лиги. — Прим «Чемпионата»). Как тебе в таком статусе?

– Мне всё равно. Я хочу играть и кайфовать от футбола. А все эти цифры вещь меняющаяся. Сегодня они такие, завтра – другие. Разве что это даёт осознание, что ты двигаешься в правильном направлении.

Это же тонкая грань – не зазнаться. Надо проходить этот путь правильно. Я рад, что у меня окружение, которое не позволяет окунуться во всё это, – сказал Кравцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Кравцовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.