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Игрок «Сочи» рассказал о работе с личным аналитиком и психологом

Игрок «Сочи» рассказал о работе с личным аналитиком и психологом
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Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов рассказал о работе с личным аналитиком и спортивным психологом.

– Слышал, что у тебя есть личный аналитик твоей игры.
– Да, мы созваниваемся, разбираем мои действия на поле. Но и ребят из «Сочи», которые этим занимаются, я тоже отметил бы. В европейском футболе персональный аналитик вещь нормальная. Мне давно предлагали, но я всё отказывался. А потом переговорили и начали работу. Сейчас всё нравится.

– Ещё говорят, что ты работаешь с психологом.
– Со спортивным психологом. Это женщина, которая помогает мне держать фокус внимания. Порой ты же распыляешься на ненужные вещи, а это сильно отвлекает. Помогает и в жизненных моментах, но больше в спортивных. Всегда же есть ненужные эмоции.

Может не складываться игра на поле у команды. Но нужно фокусироваться на своих действиях. Не распыляться, не кричать. Давать максимум от себя. Для меня это важно было проговорить, – сказал Кравцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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