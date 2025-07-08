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«Случилось недопонимание». Кравцов высказался об отсутствии Морено в игре с «Пари НН»

«Случилось недопонимание». Кравцов высказался об отсутствии Морено в игре с «Пари НН»
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Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов высказался об отсутствии главного тренера команды Роберта Морено на стыковом матче за право играть в РПЛ с «Пари НН».

– К стыковым матчам: поражение в первой игре, удаление Писарского, пропускаете два – не подумалось, что на этом точно можно закругляться?
– Начали-то хорошо, забили гол, владели мячом. А тут удаление… Пропустили в конце тайма гол. Потом – второй. Подумалось, разве что карма за что-то? Работали-то хорошо, готовились, а тут такое.

– Что проходило внутри команды в эти дни между первым и вторым матчем? Ведь Морено уехал и чуть ли не все были уверены: «Сочи» сдался.
– Я просто восстанавливался от травмы (улыбается). Ничего не знаю. Мне правда особо нечего сказать по происходящей ситуации. Я футболист. А происходящее в клубе – дело клуба. Видимо, случилась какое-то недопонимание между руководством и главным тренером по каким-то вопросам.

– С Робертом на тот момент уже попрощались?
– Повторюсь, было недопонимание. Но внутри команды мы всё равно хотели победить. Думаю, это было видно на поле. Главное – мы в итоге выиграли, ушли в отпуск и ждали новостей, – сказал Кравцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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