Кирилл Кравцов: Морено с 8 утра всегда на базе. Можно прийти и задать любой вопрос

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов высказался о главном тренере южной команды Роберте Морено, отметив, что с испанским специалистом можно пообщаться в любое время.

– Хочу подробнее поговорить о работе с Морено, с которым вы, видимо, останетесь и на следующий сезон. В чём его главная крутость лично для тебя?

– С ним я очень вырос в понимании игры. Он тренер, который постоянно требует от тебя думать на поле. Для него футбол – про интеллект. По ходу сезона у меня менялись позиции на поле, роли. Я играл даже инсайда. Нравилось, что он использует меня в разных местах. Это добавляет в понимании футбола.

– Со стороны кажется, что Роберт больше про тактику, а не про эмоции. Это так?

– Он может разозлиться. Порой даже слышу, как переводчик слегка сглаживает углы его реплик. В этом году хватало примеров, когда нам хорошенько доставалось от тренера после неудачных игр. Импульс дать он точно может. Но так или иначе он остаётся европейцем.

При этом он всегда говорит нам: я с восьми утра до позднего вечера на базе. Приходите и задавайте любые вопросы. Я этим порой пользуюсь. Он всегда открыт. Я сейчас приезжаю на базу очень рано, чтобы начать с восьми работу. А его машина уже там, – сказал Кравцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.