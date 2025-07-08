Полузащитник «Сочи» Кравцов объяснил, почему не перешёл в «Локомотив»

Футболист «Сочи» Кирилл Кравцов объяснил, почему не перешёл в московский «Локомотив». По словам Кравцова, «Сочи» решил не продавать его.

– Каждые полгода о тебе пишут: ты можешь перейти либо в «Зенит», либо в «Краснодар», либо в «Локомотив». Где здесь истина?

– Интерес, как мне говорили, был. В первую очередь от «Локомотива». Но «Сочи» решил меня сохранить. Какие-то разговоры есть всегда, но сейчас я здесь.

– Если представим, что предложения приходят из всех этих клубов, кто тебе ближе?

– Для начала я обсудил бы это с главным тренером потенциальной команды и попытался понять его идеи. И узнать, в какой роли он меня рассматривает. Потому что хочется играть в свой лучший футбол. Если будет место, где я смогу действительно расти и сделать следующий шаг, то сделаю его.

– Считаешь ли ты, что это возможно в «Зените»?

– Для меня это эталон клуба. Но туда глупо приходить в качестве запасного. Нужно приходить в статусе игрока, на которого всерьёз рассчитывают, – сказал Кравцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.