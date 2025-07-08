Александр Ерохин: хочу продолжать карьеру, есть сила и мотивация

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин рассказал, что пока не думает о завершении профессиональной карьеры футболиста. Действующий контракт 35-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2025/2026. За сине-бело-голубых Ерохин выступает с 2017 года.

— Сейчас идёт важная подготовка к сезону, поэтому я сконцентрирован на футболе. Понятно, что хочу продолжать карьеру. Есть сила и мотивация.

— А если бы не было предложения от «Зенита»?

— Не люблю говорить в сослагательном наклонении. Но могло сложиться по‑разному, как у любого человека, — заявил Ерохин в эфире «Матч Премьер».

Напомним, прошлый сезон «Зенит» завершил на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар».