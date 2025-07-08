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Анхель Ди Мария принял участие в презентации по случаю возращения в «Росарио Сентраль»

Анхель Ди Мария принял участие в презентации по случаю возращения в «Росарио Сентраль»
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Аргентинский «Росарио Сентраль», который недавно объявил о подписании правого вингера Анхеля Ди Марии, провёл презентацию игрока и пресс-конференцию по случаю его возвращения в клуб.

Ди Мария является выпускником академии этого аргентинского клуба. Он играл за взрослую команду «Росарио Сентраль» с 2006 по 2007 год. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. До возвращения в клуб 37-летний нападающий выступал в составе «Бенфики».

Прошлый сезон он провёл в «Бенфике», в составе которой стал автором восьми голов и пяти ассистов в 25 матчах португальской лиги.

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