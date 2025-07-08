«Наполи» хочет получить больше € 60 млн за Осимхена от «Галатасарая» — Романо

Итальянский «Наполи» оценил нападающего команды Виктора Осимхена в € 60 млн, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. По данным источника, неаполитанцы продолжают переговоры с «Галатасараем» о переходе Осимхена.

Напомним, ранее турецкий клуб направил предложение в размере € 50 млн, ещё € 5 млн прописаны в качестве бонусов, но чемпионы Италии ответили отказом.

В минувшем сезоне 26-летний Осимхен играл за «Галатасарай» на правах аренды. Он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года.