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Хаби Алонсо придумал Эндрику новую позицию в схеме «Реала» — источник

Хаби Алонсо придумал Эндрику новую позицию в схеме «Реала» — источник
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Центральный нападающий «Реала» Эндрик в следующем сезоне будет играть на позиции правого вингера, сообщает испанский журналист Хорхе Пикон в своих соцсетях.

По сведениям источника, новый главный тренер мадридцев Хаби Алонсо принял решение использовать 18-летнего бразильца на правом фланге атаки, так как он иногда играл там в «Палмейрасе».

В минувшем сезоне 18-летний Эндрик принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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