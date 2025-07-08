Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дарио Срна: мы хотим снова построить сильный «Шахтёр», и мы близки к этому

Дарио Срна: мы хотим снова построить сильный «Шахтёр», и мы близки к этому
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна поделился мыслями о действиях двух крупнейших футбольных организаций после начала сложной геополитической ситуации на Украине.

«УЕФА сделала много, Чеферин лично проявил готовность помогать в сложных ситуациях. А вот ФИФА – совсем ничего. Они должны были защитить украинские клубы и футболистов на уровне закона – и не сделали этого.

Мы до сих пор платим за футболистов, купленных за большие суммы. Они покинули «Шахтёр», воспользовавшись специальным разрешением, и их контракты не были заморожены. В таких условиях мы потеряли Тете, Соломона. У них оставалось ещё 1-2 года контракта, но со временем они стали свободными агентами.

Мы потеряли 14 игроков и тренера. Мы остались сами, но боролись до конца. Работать в таком состоянии непросто, это отнимает много энергии. Но мы хотим снова построить сильный «Шахтёр» – и мы близки к этому. У нас команда с огромным потенциалом, и мы очень верим в Арду Турана», – приводит слова Срна Marca.

Напомним, по итогам прошедшего чемпионата Украины «Шахтёр» занял третье место в УПЛ.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

Материалы по теме
Стало известно, где украинский «Шахтёр» проведёт домашние матчи квалификации Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android