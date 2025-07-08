Дарио Срна: мы хотим снова построить сильный «Шахтёр», и мы близки к этому

Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна поделился мыслями о действиях двух крупнейших футбольных организаций после начала сложной геополитической ситуации на Украине.

«УЕФА сделала много, Чеферин лично проявил готовность помогать в сложных ситуациях. А вот ФИФА – совсем ничего. Они должны были защитить украинские клубы и футболистов на уровне закона – и не сделали этого.

Мы до сих пор платим за футболистов, купленных за большие суммы. Они покинули «Шахтёр», воспользовавшись специальным разрешением, и их контракты не были заморожены. В таких условиях мы потеряли Тете, Соломона. У них оставалось ещё 1-2 года контракта, но со временем они стали свободными агентами.

Мы потеряли 14 игроков и тренера. Мы остались сами, но боролись до конца. Работать в таком состоянии непросто, это отнимает много энергии. Но мы хотим снова построить сильный «Шахтёр» – и мы близки к этому. У нас команда с огромным потенциалом, и мы очень верим в Арду Турана», – приводит слова Срна Marca.

Напомним, по итогам прошедшего чемпионата Украины «Шахтёр» занял третье место в УПЛ.

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