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В Гонконге открылся музей Криштиану Роналду

В Гонконге открылся музей Криштиану Роналду
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В китайском Гонконге открылся музей, посвященный форварду «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает Blooloop.

Заведение находится в Художественно-культурном центре К11 и содержит множество знаковых элементов карьеры 40-летнего португальца, в частности его «Золотой мяч-2008».

Территория музея составляет 365 тысяч квадратных метров и имеет около 40 экспонатов. Посетители также могут увидеть копию лиссабонской комнаты из детства Роналду, а владельцы VIP-билетов смогут пройти в студии, где Криштиану снимает свои видео на YouTube.

Организаторы намекнули, что в ближайшее время португалец прилетит в музей, чтобы осмотреть его лично. Выставка будет открыта до июня 2026-го, а затем будет перемещена в материковый Китай.

Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций

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