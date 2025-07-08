Марко Верратти подписал контракт с новым клубом

Итальянский центральный полузащитник Марко Верратти стал игроком катарского «Аль-Духайля». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Срок контракта с 32-летним футболистом не уточняется.

«Эта сделка представляет собой сильное пополнение команды перед началом нового сезона», — говорится в заявлении на сайте клуба.

До этого Верратти выступал за катарский «Аль-Араби» с 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2025 года. Таким образом в новую команду итальянец перешёл в качестве свобондого агента.

В этом сезоне на счету Верратти было четыре гола и четыре ассиста в 16 матчах чемпионата.

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