В «Зените» рассказали о будущем Вендела

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о будущем полузащитника сине-бело-голубых Венделе. Оливейра отметил, что в клубе ждут появления игрока.

«Вендела тоже ждём. То одно, то другое… Я, как член тренерского штаба, считаю футболистов, которые находятся в расположении команды. Пока Вендела нет, поэтому нечего комментировать. Наше руководство решает этот вопрос: что будет с Венделом. Они постоянно на связи с его агентом, с его представителями. Ждём, что будет решено», — заявил Оливейра в эфире «Матч Премьер».

Напомним, ранее не состоялся переход Вендела в «Ботафого». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.