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Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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22:00 Мск
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Флуминенсе – Челси: во сколько начало матча Клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Флуминенсе» — «Челси»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 8 июля 2025 года, в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют бразильский «Флуминенсе» и лондонский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру «Флуминенсе» — «Челси» покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу «Флуминенсе» обыграл саудовский «Аль-Хиляль» со счётом 2:1. «Челси», в свою очередь, оказался сильнее «Палмейраса» (2:1). Клубный чемпионат мира проходит в США, турнир завершится 13 июля. Финал пройдёт на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, округ Берген, штат Нью-Джерси.

Во втором полуфинале путёвку в решающий матч разыграют «ПСЖ» и «Реал».

Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии

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