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«Флуминенсе» — «Челси»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 июля 2025 года, в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют бразильский «Флуминенсе» и лондонский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире игру «Флуминенсе» — «Челси» покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу «Флуминенсе» обыграл саудовский «Аль-Хиляль» со счётом 2:1. «Челси», в свою очередь, оказался сильнее «Палмейраса» (2:1). Клубный чемпионат мира проходит в США, турнир завершится 13 июля. Финал пройдёт на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, округ Берген, штат Нью-Джерси.

Во втором полуфинале путёвку в решающий матч разыграют «ПСЖ» и «Реал».

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