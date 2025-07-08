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Легендарный сэр Алекс Фергюсон назвал лучшего британского игрока в истории футбола

Легендарный сэр Алекс Фергюсон назвал лучшего британского игрока в истории футбола
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Бывший тренер сэр Алекс Фергюсон высказался о легенде «Манчестер Юнайтед» Джордже Бесте.

«Он был таким фантастическим футболистом… Я думаю, что все в «Манчестер Юнайтед» считают Джорджа одним из лучших игроков всех времён. И я думаю, что именно таким мы должны его помнить.

В футбольных терминах, в этом клубе и в истории английского футбола, я бы сказал, что не было лучшего британского игрока, чем он.

Проблема в том, что он никогда не играл в финале Евро или чемпионата мира. Игроки в такой ситуации лишены шанса быть оцененными среди самых выдающихся в истории», – приводит слова Фергюсона Give me Sport.

Напомним, Джордж Бест скончался 25 ноября 2005 года.

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